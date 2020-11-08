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«Не на этом стадионе, Рома». ЦСКА пошутил об отраженным Акинфеевым пенальти

8 ноября 2020, 18:20
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter отреагировала на нереализованный пенальти бывшим игроком клуба Романом Еременко в матче Тинькофф РПЛ против «Ростова».

На 61-й минуте матча финский полузащитник взялся исполнять пенальти, который ногой отразил Игорь Акинфеев.

«Не на этом стадионе, Рома», — подписала пост пресс-служба клуба.

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