«Не лучшая наша игра, мягко говоря». Карпин — о поражении от ЦСКА
8 ноября 2020, 19:00
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА в 14-м туре Тинькофф РПЛ (0:2) прокомментировал результат и игру своей команды.
— Не лучшая наша игра, мягко говоря, — сказал Карпин. — Хотя первые 15-20 минут в первом тайме и до момента с пенальт во втором тайме все было не не так плохо. Пытались делать то, что нужно было делать, но потом перестали. Почему так происходит, мысли у меня есть. Будем работать.
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