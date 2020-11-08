Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после поражения от ЦСКА в 14-м туре Тинькофф РПЛ (0:2) прокомментировал результат и игру своей команды.

— Не лучшая наша игра, мягко говоря, — сказал Карпин. — Хотя первые 15-20 минут в первом тайме и до момента с пенальт во втором тайме все было не не так плохо. Пытались делать то, что нужно было делать, но потом перестали. Почему так происходит, мысли у меня есть. Будем работать.