"Не интересуюсь футболом, но Кокорина и Мамаева помню по видео из Монте-Карло". Соловчук - о конфликте с футболистами

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным во время заседания Пресненского суда города Москвы.
- Вы до инцидента интересовались футболом? Знали, что это футболисты? - спросил Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.
- Не интересуюсь футболом, но помню их по видео из Монте-Карло.
- Какую реакцию это видео вызвало?
- Да никакой.
- Какое отношение у вас сформировалось к ним?
- Никакого. Ребята,спортсмены...
- Так вы их узнали?
-Узнал, но они и сами озвучили: "Кокора и Мамай"
- Почему Павел Мамаев, исходя из ваших показаний, схватил вас за подбородок?
- Не знаю. Откуда я могу знать? Я никому не угрожал, никого не оскорблял. Откуда я знаю? Такого действия я не ожидал.
- Следующее ваше действие - толчок. Как это произошло?
- Он меня взял за челюсть, мне было больно и неприятно. Поэтому я оттолкнул его.
- Долго вы общались?
- Минуту где-то.
- Не хотелось сесть в машину и просто запереться и уехать?
- Мысли такие были, но я понимал, что просто не успею. Ребята агрессивно напирали со всех сторон.
- Были словесные угрозы?
- Да, были. Какие? Не помню. Трудно запомнить в такой момент, кто и что кричал. Общий фон был такой.
- Насколько корректными были действия Мамаева, когда он забирал девушку?
-Он сказал: это не наша машина, пойдем отсюда. Она вышла.
- Претензий к вам никто не высказывал?
- Нет.
- Дверью не хлопали?
-Нет. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.