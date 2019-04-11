"Не интересуюсь футболом, но Кокорина и Мамаева помню по видео из Монте-Карло". Соловчук - о конфликте с футболистами

Виталий Соловчук, водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой, рассказал о конфликте с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и форвардом "Зенита" Александром Кокориным во время заседания Пресненского суда города Москвы.

- Вы до инцидента интересовались футболом? Знали, что это футболисты? - спросил Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.

- Не интересуюсь футболом, но помню их по видео из Монте-Карло.

- Какую реакцию это видео вызвало?

- Да никакой.

- Какое отношение у вас сформировалось к ним?

- Никакого. Ребята,спортсмены...

- Так вы их узнали?

-Узнал, но они и сами озвучили: "Кокора и Мамай"

- Почему Павел Мамаев, исходя из ваших показаний, схватил вас за подбородок?

- Не знаю. Откуда я могу знать? Я никому не угрожал, никого не оскорблял. Откуда я знаю? Такого действия я не ожидал.

- Следующее ваше действие - толчок. Как это произошло?

- Он меня взял за челюсть, мне было больно и неприятно. Поэтому я оттолкнул его.

- Долго вы общались?

- Минуту где-то.

- Не хотелось сесть в машину и просто запереться и уехать?

- Мысли такие были, но я понимал, что просто не успею. Ребята агрессивно напирали со всех сторон.

- Были словесные угрозы?

- Да, были. Какие? Не помню. Трудно запомнить в такой момент, кто и что кричал. Общий фон был такой.

- Насколько корректными были действия Мамаева, когда он забирал девушку?

-Он сказал: это не наша машина, пойдем отсюда. Она вышла.

- Претензий к вам никто не высказывал?

- Нет.

- Дверью не хлопали?

-Нет. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live