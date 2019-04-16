"Не хамите!!" Перепалка адвокатов и прокурора во время просмотра видео из кафе на суде по Кокорину и Мамаеву

В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

– Вот опять садится она, Бобкова.

– И что? Никто туда не смотрит вообще, они никому не мешают.

– Наверное, людям-то мешают. Посмотрите движения, которые она совершает.

– Какие?! неразборчиво (общий смех)

– Вы отрабатываете, я понимаю.

– Ничего мы не отрабатываем. Вы не хамите, товарищ прокурор. Кто отрабатывает, и мы можем говорить.

Судья: – Уважаемые участники процесса! Не забывайте, где находитесь.

Адвокат: – Кажется, товарищ прокурор забылась уже. Окончательно. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!