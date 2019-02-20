18:05 20 февраля | Футбол — РПЛ

Н'Диайе присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе

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Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе присоединился к команде на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный Твиттер армейцев. Недавно 18-летний форвард в составе молодежной сборной Мали выиграл Кубок Африки.


Н'Диайе подписал контракт с ЦСКА в октябре 2018 года, но клуб не мог его заявить до зимнего трансферного окна.

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