Названы даты матчей ЦСКА — «Краснодар», «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Спартак»
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РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 9-го по 19-й тур.
ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 10-м туре 22 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Обладатель Кубка России «Локомотив» и чемпион страны «Зенит» встретятся 28 сентября в рамках 11-го тура. Начало — также в 19.00.
Центральный матч 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» состоится 6 октября и начнется также в 19.00.