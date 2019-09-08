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Названы даты матчей ЦСКА — «Краснодар», «Локомотив» — «Зенит» и «Краснодар» — «Спартак»

00:17

РПЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей чемпионата России с 9-го по 19-й тур.

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 10-м туре 22 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Обладатель Кубка России «Локомотив» и чемпион страны «Зенит» встретятся 28 сентября в рамках 11-го тура. Начало — также в 19.00.

Центральный матч 12-го тура «Краснодар» — «Спартак» состоится 6 октября и начнется также в 19.00.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23927.html

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