Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас возглавит селекционный отдел клуба, сообщает официальный сайт казанцев. Кроме того, в эту структуру войдет Рубен Пулидо, ранее выступавший в чемпионатах Испании и Греции.

- Наши обязанности - это селекционная работа, - приводит слова Пулидо официальный сайт "Рубина". - Клуб задает параметры игрока, который требуется, а мы его ищем. Постараемся оказывать всемерную поддержку в части поиска футболистов. В основном будем ориентироваться на европейский и российский рынки, учитывая огромный опыт Наваса.

Мы давно знакомы с Сесаром, и я всегда следил за российским чемпионатом и выступлением Сесара в частности. Был на некоторых матчах "Рубина" в Мадриде, в Греции. По ходу футбольной карьеры я и сам мог оказаться в российском чемпионате, так что он всегда был мне интересен.

"Рубин" занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко после 25 туров.

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