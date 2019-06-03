Натхо считает, что ЦСКА провалил сезон

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, ныне выступающий за "Олимпиакос", считает, что сезон у армейцев получился провальным.

— Сезон у ЦСКА получился провальным, ведь они впервые за долгое время остались без ЛЧ, — цитируют Натхо "Известия". — Это обусловлено тем, что в команде появилось много молодых игроков. Поэтому были проблемы с сыгранностью. Однако уверен, что в следующем сезоне они покажут действительно хороший результат.

ЦСКА занял четвертое место в чемпионате России. К следующем сезоне команда будет выступать в Лиге Европы.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр