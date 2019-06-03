Натхо готов рассмотреть вариант с возвращением в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" Бибрас Натхо допустил, что может вернуться в ЦСКА.

— Я не совсем доволен своим положением в "Олимпиакосе", — цитируют Натхо "Известия". — Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 34 матч за "Олимпиакос", забил один мяч и сделал пять голевых передач. В составе московских армейцев он в общей сложности провел 142 матча (31 гол, 36 результативных передач). Также он ранее выступал за "Рубин". Контракт игрока с греческим клубом истекает летом 2020 года при наличии опции продления еще на год.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр