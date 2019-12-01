«Настоящая команда мужиков!» Дзюба о победе «Зенита» над «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0) назвал сине-бело-голубых настоящей командой мужиков. Хозяева играли в меньшинстве с 49-й минуте встречи.

— Всех с победой важной! Выстояли, настоящая команда мужиков!!! Идем дальше!!! — написал Дзюба в Instagram.

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