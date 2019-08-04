"Настало время с якоря сниматься". Огненное стихотворение Назарова про дерби "Спартак" - "Динамо"

Известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал в своем Instgram новое видео. Российский актер посвятил очередное стихотворение матчу 4-го тура РПЛ "Динамо" с красно-белыми (0:0).

Стихотворение Назарова:

"Спартак" с "Динамо" яростно гребли.

Не замечали, что вокруг лишь мели.

Одни хотели, правда, не могли.

Другие не умели, но хотели.

Ничья пустая - высохший ручей,

Беспомощное русло без течения.

И нет эмоций, честно, от ничьей.

Восторга нет, лишь вялость огорчения.

Мне не хватало мысли и родства,

Я не увидел твердости и стали,

Ни капли хулиганства -

Унылый труд без капли естества.

И там, где не хватало мастерства,

Эмоции его не заменяли.

Задача у команды не проста,

Но хватит дрейфовать в болоте.

Эй, капитан, командуй, по местам.

Настало время с якоря сниматься.