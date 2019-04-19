"Наше Черкизово. Наши традиции". Эффектное превью к матчу "Локомотив" - ЦСКА

"Локомотив" выпустил видеоанонс матча 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. В видеоролике главный тренер железнодорожников Юрий Семин проходит мимо виртуальной "стены" с кадрами предыдущих встреч с армейским клубом.

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 20 апреля, начало - в 19.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Локомотив" - ЦСКА