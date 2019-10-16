Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков пригласил болельщиков на домашний матч 13-го тура чемпионата России против «Локомотива». Встреча пройдет в пятницу, 18 октября, начало игры в 19.30.

— Как только нога переступает порог стадиона, абсолютно каждый становится частью семьи, частью ФК «Ахмат»! Каждый болельщик должен знать, что именно он в самый решающий момент может переломить ход матча в лучшую сторону, — говорится в клубном Instagram.

— Наш успех — это твоя заслуга. Именно ты наш болельщик, ты даришь нам победу, — сказал Глушаков.

32-летний полузащитник выступает за «Ахмат» с этого сезона, он провел 8 матчей.

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