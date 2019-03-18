Напавший на Глушакова болельщик "Спартака" посетил матч с "Зенитом"

Болельщик "Спартака" Мирослав Голунов посетил матч 20-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1), несмотря на запрет. Он в своем Инстаграме выложил фото с игры.

Напомним, в конце ноября во время матча "Спартак" – "Рапид" (1:2) в 5-м туре группового турнира Лиги Европы Голунов выбежал на поле и направился к хавбеку красно-белых Денису Глушакову, в результате чего завязалась потасовка.

Фаната после этого отправили в СИЗО и запретили ему посещать спортивные мероприятия в течение пяти лет.