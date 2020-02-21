Нападающий «Тамбова» Часовских на правах аренды перешел в «Актобе»
21 февраля 2020, 21:45
Нападающий «Тамбова» Андрей Часовских на правах аренды до конца сезона перешел в «Актобе», об этом сообщается на официальном сайте тамбовского клуба.
26-летний форвард в этом сезоне принял участие в трех матчах «Тамбова», проведя на поле суммарно 40 минут.
АНДРЕЙ ЧАСОВСКИХ НА ПРАВАХ АРЕНДЫ ПЕРЕХОДИТ В «АКТОБЕ» ?— ФК «Тамбов» (@fctambov68) February 21, 2020
В Казахстане нападающий будет выступать до конца текущего года.
Желаем удачи, Андрей! ? pic.twitter.com/5B54v4iZOj
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...