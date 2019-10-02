Нападающий «Сочи» рассказал о сравнениях с Макгрегором
16:56
Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал, почему его сравнивают с бойцом ММА Конором Макгрегором.
— Люди мне часто говорят: «Ты выиграешь следующую бой, удачи!». Они думают, что я Конор Макгрегор, — написал армянин в своем Instagram. — Телевидение, газеты, Интернет-СМИ, радио уже стали называть меня «МакКарапетян». С одной стороны это очень приятно и большая честь, но с другой стороны нереальная ответственность перед своими болельщиками и людьми, которые верят в меня!
В текущем розыгрыше чемпионате России Карапетян провел на поле 10 матчей, в которых забил 2 гола.
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