16:09 1 августа | Футбол — РПЛ

Нападающий "Оренбурга": "Наш матч с "Зенитом" стал лучшим для команды в этом сезоне"

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Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович оценил старт своей команды в РПЛ и поделился ожиданиями от предстоящей в 4-м туре встречи с "Ахматом".

- Мы уступили в 3-х стартовых турах, но мы знаем свои возможности, - сказал Деспотович в интервью клубной пресс-службе. - В матче "Зенитом" (0:2) мы показали болельщикам лучшую игру, что наши победы впереди. С "Ахматом" будет очень непросто, поскольку мы играем на выезде, а "Ахмат" выиграл первый матч у "Краснодара", а затем уступил в двух играх.

Матч "Ахмат"- "Оренбург" состоится 5 августа в 20.00.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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