Нападающий "Оренбурга": "Наш матч с "Зенитом" стал лучшим для команды в этом сезоне"

Нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович оценил старт своей команды в РПЛ и поделился ожиданиями от предстоящей в 4-м туре встречи с "Ахматом".

- Мы уступили в 3-х стартовых турах, но мы знаем свои возможности, - сказал Деспотович в интервью клубной пресс-службе. - В матче "Зенитом" (0:2) мы показали болельщикам лучшую игру, что наши победы впереди. С "Ахматом" будет очень непросто, поскольку мы играем на выезде, а "Ахмат" выиграл первый матч у "Краснодара", а затем уступил в двух играх.

Матч "Ахмат"- "Оренбург" состоится 5 августа в 20.00.

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ О СТАРТЕ В РПЛ И ПРЕДСТОЯЩЕМ МАТЧЕ



⚽ - Ахмат (Грозный) - Оренбург

🥅 - Стадион "Ахмат Арена"

⏰- 5 августа. Начало матча в 22.00 (20.00 МСК)

📺- Трансляция на телеканале МАТЧ-ПРЕМЬЕР

⚽ Матч молодежных команд 5 августа в 16.00 (14.00 Мск) pic.twitter.com/vqswfZoWTF — ФК Оренбург (@fcorenburg) August 1, 2019

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