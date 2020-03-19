Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о реальной обстановке с коронавирусом в России

Форвард «Краснодара» Ари поделился мнением о количестве заболевших коронавирусом в России.

— Я считаю, что власти смягчают ситуацию, — цитирует Ари Jovem Pan Online . — Потому что по сравнению с другими странами, количество случаев очень мало. Поэтому я считаю, что они не разглашают реальное число людей, зараженных коронавирусом. Тем более, что я узнал от медицинского отдела нашей команды, что в Краснодаре уже произошла смерть из-за коронавируса.

Слава Богу, что ни один член семьи, друг или одноклубник не были заражены. Поэтому продолжим заботиться о том, чтобы этого не произошло.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.