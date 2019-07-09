Нападающий "Ахмата" Умаев перешел в "Химки" на правах аренды

Нападающий Идрис Умаев на правах аренды перешел в "Химки", информирует пресс-служба грозненского клуба. Детали сделки 20-летнего футболиста не сообщаются.
Воспитанник грозненского футбола сыграл 4 сезона за вторую и молодежную команды "Ахмата", а в 2018-м году стал вторым бомбардиром молодежного первенства премьер-лиги.
Концовку прошлого сезона Идрис провёл в литовской "Паланге" и забил 7 голов в 14-и матчах. Также в активе молодого нападающего 8 матчей в юношеской сборной России.
Нападающий Идрис Умаев проведёт сезон 2019/20 на правах аренды в футбольном клубе "Химки". Сегодня футболист, проведший прошлогодний сезон в "Палангe", подписал контракт с подмосковной командой. pic.twitter.com/O23pmsDCsV– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 9 июля 2019 г.
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