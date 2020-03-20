Налоговые каникулы для спорта. Что это означает

Известный спортивный функционер Дмитрий Иванов в своей авторской колонке для «СЭ» объяснил, что такое «налоговые каникулы». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Речь идет о тех налогах и сборах, которые необходимо выплатить до 1 мая 2020 года.

— Главное в этой истории — обеспечить спорту налоговые каникулы, — считает Иванов. — Если детализировать — то нужно освобождение от налогов, связанных с фондом оплаты труда. Ведь 80 процентов бюджета любого российского футбольного клуба — это зарплаты и налоги. Не думаю, что возможен вариант, при котором футбольные организации полностью избавят от налогов. Но можно, допустим, договориться о реструктуризации налогов — чтобы выплатить накопившийся долг через год-два-три. Футбольные клубы, особенно большие, — надежные налогоплательщики. Вряд ли к ним возникнут вопросы по поводу исполнения обязательств.

Налоговые каникулы также необходимы спортивным сооружениям. И если в ряде регионов стадионы налогами не облагаются, то в Москве стадионам приходится платить и земельный налог, и налог на имущество. Это большие деньги. А при нынешней ситуации, по всей видимости, будут отменены/перенесены не только футбольные матчи, но еще и концерты, другие массовые мероприятия, арены останутся без заработка.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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