Источник, близкий к "Монако", в беседе с корреспондентом "СЭ" опроверг слухи о возможном появлении в клубе Наиля Измайлова. Сегодня "Спартак" объявил о том, что он покинет пост вице-президента московского клуба. Одновременно стала появляться информация о переезде Измайлова в Монако.

Руководящие должности в "Монако" занимают Дмитрий Рыболовлев (президент) и Олег Петров (вице-президент и генеральный директор). Функции спортивного директора продолжает выполнять Майкл Эменало, хотя еще зимой ходили разговоры о его увольнении. (Александр Бобров)

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"