Наиль Умяров: "Время в "Чертаново" дало мне дорогу в футбол. Я провел там самый важный этап"

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров в интервью "СЭ" рассказал, что всегда хотел играть в серьезном клубе. Он также добавил, что время, проведенное в "Чертаново", дало ему дорогу в футбол.

– Разве не "Крылья Советов" мечта любого мальчишки в Самарской области?

– Конечно, это единственная команда высшей лиги в нашем регионе. "Крылья" в Самарской области – очень престижно. Но мои мечты "Крыльями" не ограничивались. Всегда хотел играть в более серьезном клубе.

– Пробовали попасть в "Крылья"?

– Нет. Только ездили в Самару на турниры, практически всегда выигрывали. (смеется). Вообще, с точки зрения школы, лучше, чем в Тольятти, на тот момент не было. Меня туда позвали, и я с радостью принял приглашение. Потом, поиграв год, понял, что нужно развиваться дальше. Так и перебрался в Москву.

– Как проходило обучение в академии Коноплева?

– Я мало там находился, не жил на базе. Я же из Сызрани, приезжал за день до матча, тренировался, а на следующий день играл. У нас было много турниров, и я ездил, в основном, на них. Так продолжалось год, а уже после этого переехал.

– Почему вы там не находились?

– Потому что мне было 9 лет. Там, конечно, жили ребята такого же возраста, но все равно, когда 9 лет ребенку... Эта разлука с близкими. Сейчас это уже обыденное дело, но на тот момент родители вряд ли бы поддержали.

– Как появился вариант с "Чертаново"? Кто способствовал этому переходу?

– У меня было два варианта. Сначала я приехал в "Спартак", но не остался, потому что там не было интерната. После этого сразу появился вариант с "Чертаново". Тогда еще была начальная стадия строительства команды, большой академии, которая есть сейчас. Меня позвали, я согласился. Там были хорошие условия, да и мама начала работать в структуре академии. Она переехала со мной. Я учился в 4-м классе, а закончил школу уже в "Чертаново".

– Что вам дало время в "Чертаново"?

– Дорогу в футбол. Я провел там самый важный этап, потому что это был период перехода из детей в юноши, из юношей – во взрослую жизнь. Все шло планомерно. Сама школа, коллектив, который там трудится, очень помогли мне. Могу сказать только положительные слова о "Чертаново". (Екатерина Потапова)

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