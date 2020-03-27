Надо ли досрочно завершить сезон РПЛ? Позиция «Оренбурга»

Член Попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин высказался в разговоре с корреспондентом «СЭ» по поводу предложения некоторых руководителей клубов РПЛ досрочно завершить сезон.

— Ваши коллеги из других клубов предлагают закончить чемпионат досрочно. Как быть с оставшимся чемпионатом в сложившихся обстоятельствах?

— Сейчас могут быть разные позиции, но нужно дождаться 10 апреля, — заявил Столыпин. — До 5 апреля все уходим на выходные. На сегодня приняты строжайшие меры — и стадион закрыт и тренировочная база. Ребята получили задания на дом, и проводят индивидуальные тренировки.

— Иностранцы не просились домой?

— А все уже закрыто. Они все относятся с пониманием, и все ждут, чем все это закончится. Пока мы не можем оптимистично смотреть вперед. Сейчас все сферы останавливаются, время покажет, куда мы идем. Больше все зависит от местных властей, и они правильно принимают жесточайшие меры предосторожности, чтобы остановить распространение коронавируса. (Евгений Белоусов)