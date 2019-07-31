19:47 31 июля | Футбол — РПЛ

Набиуллин признался, что хочет завершить карьеру в "Рубине"

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Новичок "Сочи", защитник Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что хочет завершить карьеру в "Рубине".

"Хотел бы завершить свою карьеру в казанском "Рубине". Слежу за ними всегда, переживаю", – приводит слова Набиуллина пресс-служба "Сочи".

Набиуллин выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год.

 

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