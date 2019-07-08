Набиуллин перешел в "Сочи"

"Зенит" и "Сочи" достигли соглашения о переходе защитника Эльмира Набиуллина. По условиям соглашения сине-бело-голубые сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.

24-летний Набиуллин присоединился к "Зениту" 15 февраля 2018-го. В составе сине-бело-голубых провел 22 матча, отдал 2 результативные передачи и выиграл российскую премьер-лигу.