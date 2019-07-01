Набабкин считает неправильным свое удаление в матче со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал удаление в матче со "Спартаком" в рамках Кубка Париматч Премьер (1:3).

– Прокомментируйте два эпизода с вашим участием, которые привели к удалению.



– Игра началась тяжелая, сложная: было много борьбы, и судья сразу дал понять, что будут карточки. В первом эпизоде был аут, мы с Адриано двигались вместе, он выставил локоть и попал мне по лицу, я не совладал с нервами и сфолил. Я спокойненько отошел назад, а он подошел и хотел чего-то еще – пихнул головой и так далее. Судья посчитал, что желтую карточку нужно показать обоим.



Во втором эпизоде удаление как минимум должно было быть обоюдным. Мне кажется, судья не справился, неверно удалил только меня. Я, может быть, нарушил правила, но отмахнулся опять же игрок "Спартака". Здесь должен был быть штрафной и, возможно, устное предупреждение. Но судья посчитал, что я действовал грубее соперника. Почему? Я не понимаю.



– Есть ощущение, что матч с такой вывеской испорчен этим судейским решением?

– Конечно. Судья неправильно отреагировал на эпизод, сделал неверные выводы и удалил меня. Это немножко переменило игру, но ничего уже не сделаешь.



– ЦСКА будет брать реванш в официальных матчах?

– Обязательно.

"Спартак" должен оштрафовать Луиза Адриану. Рабинер – об инциденте в дерби