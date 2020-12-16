Набабкин провел тренировку с ЦСКА перед матчем с «Ростовом»
17:25
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин провел тренировку с командой перед матчем 19-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ростовом».
34-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в августе, а в сентябре перенес операцию. До этого он провел 3 игры в чемпионате России.
Встреча «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря. Начало матча — в 20.00 (мск).
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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