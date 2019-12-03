РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«На уровне топ-чемпионатов». Хачанов разобрал матч «Зенита» и «Спартака»

11:56
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов дал высокую оценку матча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

— Минутка футбола, — написал Хачанов в Instagram.

Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: «Зенит» — «Спартак».

1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не дает замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд.

2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам.

3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче все было на уровне АПЛ, ла лиги и других топ-чемпионатов.

4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря ла лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что все было на уровне.

Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!

Минутка футбола. Я — поклонник испанского футбола. Недавно расстроился, что матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесли. Такие игры я жду каждый год. Но на выходных удалось посмотреть российское класико: @zenit_spb — @fcsm_official. 1. Очень крутой стадион и атмосфера. Хотелось бы, чтобы на каждый матч в РПЛ приходило столько зрителей. Связано это не только с крутой афишей, но и комфортным стадионом и крышей, которая не даёнт замерзнуть болельщикам в декабре. Такие стадионы нужны большинству команд. 2. Картинка — топ. Европейский уровень. В России научились снимать спорт уже давно. Аплодирую режиссерам. 3. Скорости. В РПЛ не самые большие скорости, но конкретно в этом матче всё было на уровне АПЛ, Ла Лиги и других топ-чемпионатов. 4. Судейство. Я часто читаю, как критикуют судей в России. Но, смотря Ла Лигу, вижу ошибки и там. Конкретно в этой игре мне показалось, что всё было на уровне. Рад, что матч в чемпионате России может собирать больше 50 тысяч болельщиков. Надеюсь, следующее российское класико я смогу увидеть вживую!

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир