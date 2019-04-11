На суде по делу Кокорина и Мамаева из-за угрозы взрыва объявлена эвакуация

В здании Пресненского суда, где допрашиваются свидетели и пострадавшие по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла и друга полузащитника "Краснодара" Александра Протасовицкого, объявлена эвакуация в связи с подозрением на взрывное устройство. Подсудимые в это время находились в зале, в слушаниях незадолго до этого объявили перерыв. До него показания давал избитый водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Сигнал о взрывном устройстве поступил по электронной почте. Проверка здания после сообщения о минировании обычно занимает от 40 минут до часа.

Соловчук пострадал в драке в октябре 2018-го с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, футбольного тренера Александра Протасовицкого и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. 9 и 10 апреля выступили свидетели по данному делу. (Дмитрий Зеленов)

Водитель Соловчук дает показания. Live!