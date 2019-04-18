На суде Кокорина и Мамаева зачитали показания ведущей Первого канала. Ее машина была повреждена после избиения Соловчука

В ходе очередного слушания по существе дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде были зачитаны показания ведущей Первого канала Ольги Маслий-Ушаковой. Ее машина "Мерседес" получила повреждения в инциденте у гостиницы "Пекин" и клуба "Эгоист" на 2-й Брестской улице Москвы утром 8 октября 2018 года.

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в первой у ночного клуба пострадал водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, во второй – в кафе чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Из показаний Маслий-Ушаковой, которая во время избиения Соловчука работала в утренней студии Первого канала на Триумфальной площади:

– у машины было разбито стекло левой двери

– Соловчук был в машине скорой, ведущая подошла к нему, у водителя было разбитое лицо

– утром 8 октября 2018-го водитель высадил Ушакову на Триумфальной площади, припарковал машину возле клуба

– в машину села девушка, водитель в корректной форме сказал ей выйти

– через некоторое время Соловчук услышал звук разбитого стекла, вышел – и увидел толпу из нескольких человек

– после этого компания напала на него

– кто-то из избивавших водителя употребил фразу: "Ты знаешь, кто мы"

– после избиения Соловчук вырвался и подъехал к студии, где вызвал скорую помощь

– Виталия увезли в больницу, а ведущая, как собственник автомобиля, дала объяснения полиции и данные моего водителя по месту проживания. (Илья Егоров)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!