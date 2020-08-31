Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отреагировал на слова владельца клуба Леонида Федуна, когда тот заявил о готовности снять команду с чемпионата после матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Я понимаю Леонида Арнольдовича — он только что посмотрел матч, и все что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча, — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань». — Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдет время, и все придет в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что если это вдруг произойдет? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?

— Хотя бы на миг мелькнула мысль: ну вот, в КФК придется играть?

— Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой.