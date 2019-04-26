По информации "СЭ", на пост генерального директора "Спартака" рассматривается кандидатура Юрия Первака.

Речь не идет о том, что операционную деятельность клуба точно возглавит именно Первак, в середине 2000-х годов уже руководивший "Спартаком". Его фамилия называется в бизнес-кругах, близких к клубу.

В то же время, с большой долей вероятности, можно говорить о том, что Сергей Родионов останется в структуре "Спартака" - возможно, он вернется в клубную академию.

Напомним, ранее стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента "Спартака" по окончании текущего сезона, а Родионов уйдет с поста спортивного директора.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"