«На Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно». «Спартак» отреагировал на закрытие гостевого сектора на дерби
13 сентября 2020, 15:39
ЦСКА проинформировал, что болельщики «Спартака» не смогут попасть на гостевой сектор на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ. Twitter красно-белых отреагировал на эту новость едким комментарием.
Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.
Результаты опроса
проголосовало: 15986Все опросы
Как завершится матч ЦСКА — «Спартак»?
Победой ЦСКА
36.2%
Крупной победой ЦСКА
4.9%
Вничью
15.4%
Победой «Спартака»
38.5%
Крупной победой «Спартака»
4.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи