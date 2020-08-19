«Спартак» побеждал «Уфу» на выезде один раз в истории
В матче третьего тура чемпионата России «Уфа» дома сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и подтвердила статус одного из самых неудобных соперников для красно-белых. Москвичи только однажды смогли добиться успеха на поле стадиона «Нефтяник». В остальных пяти встречах хозяева набрали 11 очков, пропустив только два мяча.
Матчи «Уфы» и «Спартака» в Уфе
|
Дата
|
Тренер «Уфы»
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
21.05.2016
|
Сергей Томаров
|
Дмитрий Аленичев
|
3:1
|
Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо
|
09.04.2017
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
1:3
|
Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо
|
23.06.2017
|
Сергей Семак
|
Массимо Каррера
|
0:0
|
-
|
11.11.2018
|
Дмитрий Кириченко
|
Рауль Рианчо
|
2:0
|
Сысуев, Бизяк
|
20.09.2019
|
Вадим Евсеев
|
Олег Кононов
|
1:0
|
Рассказов, в свои ворота
|
19.08.2020
|
Вадим Евсеев
|
Доменико Тедеско
|
1:1
|
Аликин — Понсе
Итого: +3=2-1, мячи 8-5.
Уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Тамбов», выигравший в прошлом сезоне обе очные встречи.
Команды, у которых в чемпионате России побед над «Спартаком» больше, чем поражений.
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Зенит
|
52
|
20
|
14
|
18
|
84-75
|
+2
|
ЦСКА
|
58
|
23
|
14
|
21
|
77-77
|
+2
|
Тамбов
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-2
|
+2
|
Уфа
|
13
|
5
|
4
|
4
|
15-14
|
+1
«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компания у москвичей неблаговидная. В ней находятся прекратившие существование «Амкар» и «Тосно», обитающие в низших «Анжи», «Крылья Советов», «Мордовия», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также тульский «Арсенал». (Кирилл Бурдаков)
Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Анжи
|
8
|
5
|
2
|
1
|
12-5
|
+4
|
Кр.Советов
|
8
|
5
|
1
|
2
|
8-5
|
+3
|
Амкар
|
8
|
3
|
4
|
1
|
9-5
|
+2
|
Тосно
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
+2
|
Спартак
|
13
|
5
|
4
|
4
|
15-14
|
+1
|
Арсенал
|
11
|
5
|
2
|
4
|
11-9
|
+1
|
Мордовия
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
+1
|
СКА-Хабаровск
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3-2
|
+1
|
Енисей
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-1
|
+1