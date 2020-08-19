«Спартак» побеждал «Уфу» на выезде один раз в истории

В матче третьего тура чемпионата России «Уфа» дома сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) и подтвердила статус одного из самых неудобных соперников для красно-белых. Москвичи только однажды смогли добиться успеха на поле стадиона «Нефтяник». В остальных пяти встречах хозяева набрали 11 очков, пропустив только два мяча.

Матчи «Уфы» и «Спартака» в Уфе

Дата Тренер «Уфы» Тренер «Спартака» Счет Голы 21.05.2016 Сергей Томаров Дмитрий Аленичев 3:1 Пауревич-2, Игбун — Мельгарехо 09.04.2017 Сергей Семак Массимо Каррера 1:3 Обляков — Глушаков, Промес, Мельгарехо 23.06.2017 Сергей Семак Массимо Каррера 0:0 - 11.11.2018 Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо 2:0 Сысуев, Бизяк 20.09.2019 Вадим Евсеев Олег Кононов 1:0 Рассказов, в свои ворота 19.08.2020 Вадим Евсеев Доменико Тедеско 1:1 Аликин — Понсе

Итого: +3=2-1, мячи 8-5.

Уфимцы сохранили присутствие в элитном клубе из четырех команд, имеющих положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Вадима Евсеева составляют гранды российского футбола «Зенит» и ЦСКА, а также «Тамбов», выигравший в прошлом сезоне обе очные встречи.

Команды, у которых в чемпионате России побед над «Спартаком» больше, чем поражений.

Клуб И В Н П М +/- Зенит 52 20 14 18 84-75 +2 ЦСКА 58 23 14 21 77-77 +2 Тамбов 2 2 0 0 5-2 +2 Уфа 13 5 4 4 15-14 +1

«Спартак» — один из девяти клубов, которые проигрывали «Уфе» чаще, чем побеждали. Компания у москвичей неблаговидная. В ней находятся прекратившие существование «Амкар» и «Тосно», обитающие в низших «Анжи», «Крылья Советов», «Мордовия», «СКА-Хабаровск» и «Енисей», а также тульский «Арсенал». (Кирилл Бурдаков)

Команды, с которыми «Уфа» имеет положительный баланс побед и поражений в чемпионате России