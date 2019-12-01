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На матче «Зенит» — «Спартак» глушат кричалки фанатов красно-белых про Дзюбу

1 декабря 2019, 19:45
Артем Дзюба (справа) и Бранислав Иванович. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба (справа) и Бранислав Иванович. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Во время матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на секторе московских болельщиков включают так называемые глушилки. Они были применены после скандирования спартаковскими фанатами оскорбительных выкриков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, сообщил в лайве на YouTube-канале «СЭ» Гоша Чернов.

Технический шум слышан во время трансляции. При этом не все кричалки с матом были таким образом заглушены.

Ранее оскорбления в адрес Дзюбы скандировали российские болельщики на матче отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия в Серравалле. Позднее такие же кричалки звучали в ходе матча РПЛ «Урал» — «Спартака». Московский клуб по итогам 17-го тура был оштрафован КДК РФС на 100 тысяч рублей.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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