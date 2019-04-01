На матчах 21-го тура РПЛ не было ни одного случая применения пиротехники

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России отметил рост посещаемости игр премьер-лиги по сравнению с сезоном-2017/18.

– Продолжается тенденция увеличения посещаемости на наших стадионах, – сказал Мейтин. – К 21-му туру на стадионы пришло на 600 тысяч больше по сравнению с прошлым чемпионатом. Отмечу хорошую посещаемость на матчах "Зенита", "Ростова" и "Краснодара".

Если характеризовать тур, не было ни одного случая применения пиротехники. Что касается негатива, есть случаи нецензурных и оскорбительных выражений. Нам и клубам еще нужно поработать. (Андрей Михайлов)