"На людей не прыгай за сеткой, за стадионом". Хабиб предупреждал Гулиева

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 11 января после перехода Аяза Гулиева в "Спартак" призывал хавбека оправдать прозвище "Хабиб". В частности, он призвал "не прыгать на людей за сеткой, за стадионом".

"Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, - сказал Нурмагомедов на фоне материала "СЭ" "Давай, Хабиб!".

Три месяца спустя Гулиев был доставлен в полицию после избиения гражданина США Майкла Коу Джона Эли. 22-летний хавбек сломал американцу нос после инцидента на дороге.