«На какую кнопку штангу целовать?» Ребров провел виртуальный матч с Ковалевски

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился впечатлениями от игры в FIFA 20 против экс-голкипера москвичей Войцеха Ковалевски.

— Спасибо «Спартаку» за организацию сегодняшнего матча по виртуальному футболу! — написал Ребров в Instagram. — Было непросто, но весело. Войцех, ты не только один из любимых вратарей в истории «Спартака», но и прекрасный соперник по ту сторону экрана. С победой! Успехов тебе и «Стомил».

Ну и не могу не отметить умельцев, тут же сделавших подходящую картинку. А у вас хочу спросить ответ на вопрос с нее. Знает кто?