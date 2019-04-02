На какой контракт в "Спартаке" рассчитывает Георгий Мелкадзе. Ответ агента

Агент форварда "Спартака" Георгия Мелкадзе Валерий Мижигурскис в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию с контрактом игрока.
– Вот о чем говорят на рынке – я назову цифры, вы, если можете, прокомментируете. Зарплата Георгия сейчас составляет около 10 тысяч долларов.
– Неправда.
– Перед турниром в Катаре ему предлагали контракт на 30 тысяч долларов в месяц, а он хотел 50.
– Про 30 – нет, про 50 – без комментариев.
– Нынешняя оплата труда меньше 10 тысяч долларов в месяц?
– Да, в два, даже в 2,5 раза меньше.
– Считаете, что около 500 тысяч долларов в год – адекватный контракт для такого футболиста, как Мелкадзе?
– Считаю, что это не большие, а нормальные деньги. Он играет в "Спартаке", играет неплохо, этот контракт – на уровне 15-18 игрока команды. А он на сегодня игрок то основного состава, то выходящий на замену. (Сергей Егоров)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/georgiy-melkadze-i-spartak-insaydy-po-novomu-kontraktu-forvarda-1530203/