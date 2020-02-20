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На игре «Рубина» и «Кайрата» присутствовали Семак, Черчесов и Дзюба

20 февраля 2020, 12:43
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. Фото ФК «Рубин»

Товарищеский матч между «Рубином» и «Кайратом» (2:3) посетили тренерские штабы «Зенита» и сборной России.

Помимо Сергея Семака и Станислава Черчесова, встречу посетил форвард петербуржцев Артем Дзюба, который устроил вместе с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким шуточный баттл.

«Ну, игрочишка, держись». Все зарубы Слуцкого и Дзюбы в Instagram — это красиво

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