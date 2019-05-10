На "Газпром Арене" откроется выставка в честь Юрия Морозова

В воскресенье, 12 мая, на стадионе "Зенита" "Газпром Арена" откроется выставка в честь Юрия Морозова. 13 мая специалисту исполнилось бы 85 лет. В основу экспозиции легли избранные страницы тренерских дневников Юрия Морозова из собрания клубного музея.

Выставка откроется перед матчем 28-го тура чемпионата России против еще одного бывшего клуба Морозова - ЦСКА. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Юрий Морозов защищал цвета ленинградских клубов, включая "Зенит", на протяжении всей карьеры футболиста. В качестве тренера он возглавлял "Зенит" с 1978 по 1982 и с 2000 по 2002 год. С командой он завоевал бронзу чемпионата СССР-1980 и бронзу чемпионата России-2001.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - ЦСКА