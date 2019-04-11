"На этом адреналине ты всю жизнь". Карпин - о тренерской работе

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что хочет погружаться в работу с футболистами каждый день. Он также добавил, что тренерское дело приносит ему незабываемые эмоции.

- Здесь эмоции абсолютно другие. Можно, как вы говорите, зарабатывать деньги где угодно, но такого драйва больше нигде не найти. На этом адреналине ты всю жизнь, - сказал Карпин в интервью журналу "Нация". - Чем его заменить? Ну, наверное, прыгать с парашютом можно или еще где-то поискать. А здесь - это и драйв, и одновременно твое любимое занятие, которое приносит такие эмоции. У тебя 25 футболистов, 25 детей, и у каждого ежедневно свои проблемы, и они разные. Хочется в это погружаться каждый день.

Отношение фанатов? Они любят и ненавидят. К этому привыкаешь. Один матч проиграл – тебя ненавидят, выиграл - тебя полюбили опять. Эти качели от "быть на небесах" до "быть втоптанным в грязь" происходят за один день. Но плюсы, о которых мы говорили до этого, все же перевешивают.

Напомним, Карпин возглавил "Ростов" 19 декабря 2017 года. Дончане занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Следующий матч они проведут дома против "Спартака".

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