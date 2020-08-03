Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о своем диалоге с президентом УЕФА Александером Чеферином.

— Вы регулярно переписываетесь с президентом УЕФА Александером Чеферином. С его стороны в апреле-мае было давление: давайте, мол, обязательно доигрывайте?

— Он очень умный и хороший руководитель. И реалист. Первые месяцы после остановки всех чемпионатов переписка была громадная. Были и видеоконференции. Чеферин не настаивал, но настоятельно просил: «Чемпионаты надо доиграть». Разговаривал он и с Дюковым. Я — член стратегического комитета УЕФА, он и нас собирал, говорил о том же. У меня даже есть его эсэмэска следующего дословного содержания: «Мы эту заразу должны победить!» (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Сергея Прядкина — здесь.