На "Анжи-Арене" снимают газон из-за долгов

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев сообщил, что на стадионе "Анжи-Арена" из-за долгов начали снимать газон. Махачкалинский клуб испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

- Финансовая ситуация в клубе с каждым днем ухудшается, сегодня на стадионе начали снимать газон, но мы не отчаиваемся, - цитиурет ТАСС Адиева. - Моя задача - готовить команду к чемпионату, я стараюсь со своей задачей справиться. Помимо своих профессиональных обязанностей, у меня есть этическо-моральные обязательства перед руководством, которое доверило мне клуб премьер-лиги. Конечно, они рисковали, когда меня назначали, и самое легкое, что я могу сейчас сделать, это развернуться и уйти.

Я уже говорил, что мне есть куда уйти, без работы не останусь, но учитывая некие свои обязательства, я хочу быть честен перед своими руководителями, в трудной ситуации не бежать с тонущего корабля. И, конечно, я благодарен болельщикам, которые со мной на протяжении всего сезона, в начале они были скептически настроены, но по ходу чемпионата я ни одного упрека в свой адрес не слышал, было бы неправильно сбежать.

Пока клуб есть, я останусь, доработаю до конца чемпионата, пока останется хоть какой-то минимальный состав, я же не могу выйти и сам играть. На сегодняшний день тяжело что-то прогнозировать, в любой момент нас может покинуть какой-то футболист, спортивный директор подтвердил, что все в обойме, но к вечеру может ситуация измениться.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 15 очков в 17 матчах.

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