«Мы знаем, что такое играть три раза в неделю». Главный тренер ЦСКА о возможных травмах и сложном календаре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, продливший соглашение с армейцами, в интервью «СЭ» высказал мнение о возобновлении соревнований.

— Валерий Карпин считает, что будет много травм после возобновления сезона. Каково ваше мнение?

— Опасения, конечно, есть. Мы же видим, сколько футболистов в Германии выбыло после первого тура после рестарта бундеслиги. Но в любом случае это что-то новое, неизбежное. Значит, надо как-то поменять нашу работу: более плавно войти в тренировочный режим, смягчить нагрузки. Сделать все возможное, чтобы избежать повреждений. Хотя времени мало. Но пять замен — это, конечно, серьезное подспорье.

— Готовы ли наши футболисты в течение месяца выходить на поле по два раза в неделю?