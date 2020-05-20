Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном переносе даты рестарта РПЛ. Причина — карантин в столице России.

— Странно, мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к чемпионату мира, — написал Геркус в своем Twitter. — Крутого качества. В разных регионах. Сложно найти базу там, где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. «Уфа» нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты.

Странно, мы же построили чуть ли не 150 тренировочных баз к чемпионату мира. Крутого качества. Во разных регионах. Сложно найти базу, там где можно тренироваться и заселиться? Уверен, что нет. Уфа @UfaFc нашла. В кризисное время нужно искать разные варианты. https://t.co/cR5Fjmce6z — Илья Геркус (@ilgerkus) May 20, 2020

Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.