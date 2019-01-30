21:40 30 января | Футбол — РПЛ

"Мы все учимся на ошибках". Дюрица поддержал Кокорина и Мамаева

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Бывший защитник "Локомотива"  Ян Дюрица поддержал нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева. Словацкий футболист разместил фотографии игроков в своем Инстаграме и сопроводил их хештегами "свободу Кокорину" и "свободу Мамаеву".

- Кто-то обидится на меня, а кто-то - нет, но будьте добры друг к другу. Ошибки совершают все. Мы на них учимся. Такова жизнь, - написал Дюрица.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Арест был продлен до 8 февраля.

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