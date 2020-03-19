«Мы все несем ответственность за себя и за других». Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба записал видеообращение для болельщиков, в котором призвал всех беречь себя в связи с пандемией коронавируса.

— Ребята мои дорогие, всем привет! — сказал Дзюба. — В это непростое время и непростой момент хочу пожелать всем терпения. Непростая ситуация, но не надо поддаваться панике. Давайте соблюдать простые правила, как можно чаще мыть руки, как можно меньше трогать свое лицо, хотя как выяснилось, это очень трудно, мы беремся за него почти 100 раз в день. Стараемся избегать скопления людей особенно с признаками ОРВИ.

Мы все вместе несем ответственность за себя и за других. Надеюсь, что скоро все вернется на круги своя и фубол вернется как на экраны, так и на стадионы.

Артем Дзюба: «Мы все вместе несем ответственность за себя и за других»



Обращение нападающего сине-бело-голубых к болельщикам ? pic.twitter.com/UejVa5o9ZU — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) March 19, 2020

Ранее из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ были приостановлены до 10 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.