«Мы вместе». Малком опубликовал фотографию со сборов «Зенита»

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Вместе с 22-летним бразильцем на снимке запечатлены полузащитник Вильмар Барриос и защитник Дуглас Сантос.

Сине-бело-голубые проводят тренировочный сбор в испанском Бенидорме.

«Мы вместе», — подписал фото Малком.

В текущем сезоне форвард провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.