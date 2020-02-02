«Мы вместе». Малком опубликовал фотографию со сборов «Зенита»
2 февраля 2020, 12:47
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Вместе с 22-летним бразильцем на снимке запечатлены полузащитник Вильмар Барриос и защитник Дуглас Сантос.
Сине-бело-голубые проводят тренировочный сбор в испанском Бенидорме.
«Мы вместе», — подписал фото Малком.
В текущем сезоне форвард провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.
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