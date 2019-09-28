Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк отметил, что его клубу по силам обыграть «Зенит» в матче 11-го тура РПЛ.

— Мы уже обыграли «Зенит» в Суперкубке — конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! — рассказал в интервью клубной пресс-службе Крыховяк. — Игра очень важна для «Локо» с турнирной точки зрения. В случае победы мы сравняемся с «Зенитом» по количеству очков, а дальше все в наших руках — должны обходить их на дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды. Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября в 19.00 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр